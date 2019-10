Einen Raritätenflohmarkt und eine Modellbauausstellung samt Tauschbörse zum Thema "Feuerwehr" veranstaltet am Samstag, 19. Oktober, die Freiwillige Feuerwehr Unterhaching. Die Besucher können von 10 bis 16 Uhr im Feuerwehr Gerätehaus an der Leipziger Straße 9 Fahrzeuge aller Art und Maßstäbe bewundern sowie alte Uniformen, Helme, Werkzeuge und Ähnliches erstehen. Der Eintritt ist frei, für Verpflegung ist gesorgt. Auch das Feuerwehr-Museum und der Fuhrpark können besichtigt werden. Wer sich noch als Aussteller bewerben möchte, kann sich per Mail an Christoph.Simon@feuerwehr-unterhaching.de wenden.