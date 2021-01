Wegen der Corona-Pandemie verzichtet die Freiwillige Feuerwehr Unterhaching in diesem Jahr auf die übliche Haussammlung. So wollen die Aktiven Kontakte und daraus resultierende Ansteckungen vermeiden. Um Spenden bittet die Feuerwehr dennoch. Schließlich seien die Einsätze auch während der Pandemie weitergegangen und müssten finanziert werden. Statt an der Tür zu klingeln, werfen die Helfer der Feuerwehr nun bis April Überweisungsträger in alle Briefkästen und bitten darum, diese zu nutzen.