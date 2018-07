29. Juli 2018, 21:55 Uhr Unterhaching Ferienkino im Kubiz

Unterhaching - Ferienzeit ist Kinozeit im Unterhachinger Kultur- und Bildungszentrum, kurz Kubiz. Zum Auftakt der Ferien ist am Donnerstag, 2. August, ein Kinotag geplant. Um 10.30 Uhr läuft für jüngere Zuschauer "Sherlock Gnomes", eine Gartenzwerg-Version des Meisterdetektivs. Das Abendprogramm spricht Star-Wars-Fans an: Um 20 Uhr kommt "Solo - A Star Wars Story", wo man erfährt, wie sich Han Solo und sein späterer Co-Pilot Chewbacca kennenlernen. Der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben. Der Eintritt beträgt morgens vier und abends sechs Euro. Karten gibt es unter 089/66 55 53 16 oder per E-Mail an tickets@unterhaching.de. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor der Vorstellung. sz