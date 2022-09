Die riesige, quietschgelbe Ente des Münchner Künstlers Wolfgang Flatz hat im vergangenen Jahr einiges mitmachen müssen. Weil die Brunnenfigur aus den Neunzigerjahren starke Alterungserscheinungen gezeigt hatte, wurde das Wahrzeichen des Fasanenpark-Einkaufszentrums im Winter abmontiert und zur Restauration nach Stuttgart gebracht. Danach erstrahlte sie zwar wieder in neuem Glanz, allerdings ließ sie sich zunächst nicht drehen. Inzwischen ist auch dieses Problem behoben, was die Geschäftsleute aus der Unterhachinger Mall am Wochenende mit einem kleine Fest feierten. All zu viele Besucher kamen, vermutlich wegen des durchwachsenen Wetters, nicht. Aber wen stört das schon? Ente gut, alles gut!