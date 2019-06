20. Juni 2019, 21:48 Uhr Unterhaching Familienfeier am Rathausplatz

Die Gemeinde Unterhaching lädt zum Familientag für Groß und Klein. Am Donnerstag, 27. Juni, verwandelt sich der Rathausplatz in Unterhaching von 15 Uhr an in einen farbenfrohen Festplatz. Zauberer Käpt'n Louie wird mit Clown Luigi und dem Luftballonkünstler Ballon-Tom zu sehen sein - ein mutmaßlich fulminantes Trio, das alle Altersklassen ansprechen soll. Außerdem gibt es viele kulinarische Angebote und Mitmachaktionen, wie zum Beispiel: Torwandschießen, Glücksrad, Kinderschminken, Seifenblasen, Luftballons, das Herstellen von Flummiknete, Riesenrutsche und Fühlstation. Der Eintritt ist frei. Bei Regen wird das Fest in die Hachinga-Halle, Grünauer Allee 6, verlegt.