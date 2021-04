Fair-Trade-Kaffee to go

Gerade in der Pandemie haben lokale Produkte Konjunktur und werden auch Fair-Trade-Marken immer populärer. Seit Mitte März ist in Unterhaching der Treffpunkt des Agenda-21-Forums am Hofmarkweg 12 wieder geöffnet und bietet eben solche Produkte an. Geöffnet ist der Treffpunkt der Agenda montags bis freitags jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie dienstags bis freitags von 15 bis 17 Uhr. Der Warenverkauf findet unter strengen Hygieneregeln satt. Der Café-Betrieb bleibt aufgrund der Corona-Beschränkungen weiterhin geschlossen, die Mitarbeiter bieten aber zu den Öffnungszeiten Kaffee zum Mitnehmen an.