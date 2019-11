Am Mittwoch, 4. Dezember, geht die Arbeiterwohlfahrt Unterhaching heuer zum letzten Mal auf Reisen. Ziel ist die Landesausstellung "100 Schätze aus tausend Jahren" im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg. Nach der Führung durch die Ausstellung und Mittagessen steht ein Besuch beim Christkindlmarkt an. Es sind noch einige Plätze frei. Weitere Informationen gibt es bei der Awo-Vorsitzender Waltraud Rensch (Telefon 089/611 33 13) oder bei Helmut Pellen (Telefon 089/63 28 70 70).