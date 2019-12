Um Unterhaching fahrradfreundlicher zu machen, treten die Grünen und die CSU jetzt zusammen in die Pedale. Für die Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch haben die Fraktionen einen gemeinsamen Antrag vorbereitet. Darin fordern sie die Gemeinde auf, Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) zu werden und eine Zertifizierung als "Fahrradfreundliche Kommune in Bayern" anzustreben. CSU und Grüne finden, die Erhaltung und Förderung einer hohen Lebensqualität im gesamten Ort könne nur gelingen, wenn auch die Anforderungen an eine nachhaltige Verkehrsentwicklung erfüllt und gefördert werden.