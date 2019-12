Ein Exhibitionist hat am Dienstag im Landschaftspark bei Unterhaching eine Mutter mit Kind belästigt. Nach Angaben der Polizei war die 36-Jährige aus dem Landkreis München gegen 10 Uhr mit ihrer vierjährigen Tochter unterwegs. Am Rand des Parks sah sie einen etwa 60 Jahre alten Mann, der erkennbar onanierte. Als dieser die Blicke der Frau bemerkte, verbarg er sein Glied und lief auf sie zu. Mutter und Tochter verließen den Park eilig in Richtung eines nahegelegenen Supermarkts. Erst einige Stunden nach der Tat ging die 36-Jährige dann zur Unterhachinger Polizeiinspektion, um den Vorfall anzuzeigen.

Ob die vierjährige Tochter das Geschlechtsorgan des Mannes ebenfalls gesehen hat, ist laut Polizei unklar. Da sie sich jedoch direkt neben ihrer Mutter aufhielt, nimmt die Polizei an, dass sie das Geschehen zumindest ansatzweise erfasst hat. Aufgrund seines jungen Alters kann das Mädchen laut Polizei nicht vernommen werden.

Der Täter ist laut Beschreibung der Frau 1,60 Meter klein und schlank, seine Kleidung - sehr enge, dunkle Hose, blaue Jeansjacke - war abgetragen und ungepflegt. Hinweise nimmt die Polizei in München unter der Telefonnummer 089/2910-0 entgegen.