In den "Goldenen Zwanzigern" wurde der Grundstein der deutschen Filmindustrie gelegt, die UFA Filmstudios wurden gegründet und die Filmstars der damaligen Zeit wie Zarah Leander und Heinz Rühmann genossen höchste Popularität. Die passende Filmmusik sorgte für die gewünschte Spannung, verstärkte herzzerreißende Gefühle und gab diese Emotionen an den Zuschauer weiter. "Kann denn Liebe Sünde sein?", "Ich brauche keine Millionen!" - Wer kennt sie nicht, die Hits der Schwarzweißfilme? Unter dem Einfluss des amerikanischen Swings entstanden viele Lieder, die ihren Charme bis heute bewahrt haben. Am Sonntag, 9. Februar, von 19 Uhr an bringen die Sängerin Evelyn Keller und das Gentlemen Orchester die goldenen Zwanziger wieder auf die Bühne. Tickets zu 16 Euro, ermäßigt 13 Euro sind online unter muenchenticket.de, in der Gemeindebücherei und an der Abendkasse erhältlich.