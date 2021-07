Der Städte-Partnerschaftskreis Unterhaching trifft sich wieder zum Boule-Spiel und zum Stammtisch. Interessierte sind eingeladen, jeden Montag und Mittwoch von 16 Uhr an zur Boule-Bahn am Kubiz zu kommen sowie von 20. Juli an jeden dritten Dienstag ins Restaurant Gioca e Gusta (Vereinsheim des TSV Unterhaching, Truderinger Straße 40). Anmeldung per E-Mail bei Astrid Probst unter a.probst@staepa-uhg.de.