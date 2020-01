Die Grünen im Landkreis München laden am Dienstag, 21. Januar, zum "Grünen Auftakt 2020" in Unterhaching ein. Zu Gast ist Toni Hofreiter. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag hält die Festrede "Erfolgreicher Klimaschutz vom Bund bis zur Kommune". Die musikalische Umrahmung des Abends übernimmt die Band Skiffle Skeletons. Der öffentliche Empfang mit Bewirtung in der Hachinga Halle, Grünauer Allee 6, beginnt um 19 Uhr.