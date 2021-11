Der kleine Eisbär Lars, Sprössling zweier freundlicher Bäreneltern, ist ein so neugieriges wie mutiges Kerlchen und ständig auf der Suche nach Abenteuern im Eis unterwegs. Diesmal findet er den kleinen Schlittenhund Nanuk in einer Eisspalte, befreit ihn und die beiden machen sich auf den Weg, Nanuks Mutter zu suchen. Das Marotte Figurentheater Karlsruhe zeigt am Samstag, 13. November, das Stück "Kleiner Eisbär lass mich nicht allein!" nach dem Bilderbuch von Hans de Beer in der Gemeindebücherei Unterhaching. Die gefahrvolle Reise führte Lars und Nanuk in die Stadt am Meer, dort heißt es, Abschied nehmen. Es ist eine Geschichte über Zusammenhalt und Freundschaft für Kinder ab drei Jahren. Die Vorstellung in der Bücherei, Rathausplatz 11, beginnt um 15 Uhr. Karten kosten fünf Euro.