Das Jahr 2020 wird ein wegweisendes in der Geschichte des Sportvereins SpVgg Unterhaching. So wie im Prinzip alle Jahre, seit Manfred Schwabl den Chefsessel am Sportpark unter sich hat. Dabei muss man wissen, dass der Vorsitzende des Fußball-Drittligisten und Geschäftsführer der ausgelagerten GmbH & Co. KGaA eigentlich so gut wie nie sitzt, zumindest in seinem Büro tigert er ständig umher, Gesprächspartner nehmen am Tisch Platz, und Schwabl läuft durch die Gegend, zumindest wenn es um aufregende Themen geht. Er ist eben immer in Bewegung.

Und damit geht es ihm wie seinem Verein, der längst nicht mehr der belächelte Vorortklub ist, ohne eigene DNA und ohne Plan. Als "Bobfahrer" wurden die Rot-Blauen früher von den Löwen-Anhängern verspottet, weil Haching einen Schlitten im Klubwappen trägt. Immerhin haben zwei Jahre in der Bundesliga, zwischen 1999 und 2001, den Hachingern, damals noch unter der Führung des ewigen Präsidenten Engelbert Kupka, schon einen Schwung Respekt eingebracht.

Detailansicht öffnen Mit Präsident Manfred Schwab hat Haching sportlichen Erfolg und verschafft sich nebenbei auch noch eine neue Identität. (Foto: Claus Schunk)

Doch das, was derzeit passiert, ist eine ganz andere Nummer: Haching hat sportlichen Erfolg und verschafft sich nebenbei auch noch eine neue Identität. Und dieses neue Haching hat einerseits eine innovative finanzielle Ausrichtung im Visier und sucht gleichzeitig den Schulterschluss mit der Heimat und deren Bürgern. Bodenständig, volksnah, bayerisch - so will Schwabl seinen Klub in der Öffentlichkeit wirken lassen.

Wichtige Schritte stehen an, wichtige Entscheidungen sollen in den kommenden zwölf Monaten gefällt werden. Das fängt mit der vorrangigen Frage für einen Fußballklub an: In welcher Liga wird man sich tummeln, wenn die kommende Saison im Sommer ihren Spielbetrieb aufnimmt. "Wir werden nicht den dritten Schritt vor dem zweiten machen", sagt Schwabl und spielt darauf an, dass es ja womöglich in diesem Jahr mit dem Aufstieg klappen könnte, angesichts von Tabellenplatz fünf und 33 Punkten nach 20 von 38 Saisonspielen. Doch derlei Gedanken hatte der ein oder andere auch vor einem Jahr, als man bis zum gleichen Zeitpunkt 35 Zähler eingesammelt hatte. Dann aber geriet die Rückrunde zu einem echten Desaster. Am Ende drohte sogar zwischenzeitlich der Abstieg.

Auch deshalb haben Schwabl und seine sportliche Leitung um Cheftrainer Claus Schromm den Kader in dieser Saison breiter aufgestellt. Eine kleine Kritik an seinem balltretendem Personal kann sich der Chef angesichts von vier 0:0 in der aktuellen Saison dennoch nicht verkneifen: "Teilweise ist mir die Spielweise ein bisschen zu langweilig. Das ist nicht das Haching, das ich mir vorstelle, mit Attacke-Fußball, mit Gänsehaut und voller Offensive", sagt Schwabl, der "im ständigen Austausch" mit dem Trainerteam ist.

Detailansicht öffnen Trotz des sportlichen Erfolgs und der innovativen Ideen: Es gibt keine Aufstiegseuphorie in der Spielvereinigung. (Foto: imago)

Große Aufstiegseuphorie ist weder im inneren Kreis, noch im Umfeld zu spüren. Und das ist Trainer Schromm und Schwabl gleichermaßen angenehm. "Aber klar ist auch", sagt der Präsident, "wenn es so kommt, werden wir es selbstverständlich mitnehmen". Aber es sei ganz wichtig, dass die Infrastruktur mitwachse: "Wenn du vorschnell aufsteigst und dann oben ständig auf die Fresse bekommst, bringt es doch auch nichts."

Wenn Schwabl von der "Infrastruktur" spricht, dann meint er damit auch den heimischen Sportpark, der nach wie vor zu größten Teilen von der Gemeinde Unterhaching verwaltet wird (nur die Rasenfelder im Stadion und den Trainingsplatz eins lässt der Verein mittlerweile von eigenen Greenkeepern pflegen). Der SpVgg-Präsident würde die Verantwortung über die Sportstätte gerne vollständig in den Händen des Vereins sehen. Dazu müssten Klub und Kommune eine vernünftige Vereinbarung finden, die beiden nützt. Schwabls Vorschlag: Die SpVgg betreibt das Stadion künftig, erspart der Gemeinde damit jede Menge Kosten. Im Gegenzug beteiligt sich jene aber maßgeblich an den notwendigen Sanierungen. Wobei hier der Verein ja bereits in Vorleistung gegangen ist bei der Instandsetzung der Osttribüne.

"Die Stadionfrage wird dieses Jahr entschieden, in welche Richtung auch immer", sagt Manfred Schwabl, der betont, dass die Gespräche "in die richtige Richtung" liefen. Und er stellt klar, dass etwaige Unstimmigkeiten, etwa mit Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) längst überwunden seien. "Er war zuletzt ja auch mit Haching-Schal im Stadion präsent", sagt der Fußball-Funktionär.

Auch in Sachen "Haching-Aktie" sind für das neue Jahr weitere Aktivitäten geplant: Schon am 30. Januar steigt die erste Aktionärsversammlung für die Anteilseigner. Waren beim Börsengang Ende Juli insgesamt 1170 verschiedene Zeichner registriert worden, so sind es nun schon 2000 Personen oder Gesellschaften, die Anteile an der GmbH & Co. KGaA besitzen. Der Kurs bleibt weiterhin stabil über dem Ausgabewert - und Schwabl erwartet den Einstieg mindestens eines weiteren "Ankerinvestors".

Detailansicht öffnen Falls die Fans doch noch anfangen, von der zweiten Bundesliga zu träumen, wird man es gerne hinnehmen, da sind Präsident Manfred Schwab und Trainer Claus Schromm sich einig. (Foto: Claus Schunk)

Aber eines vergisst der Präsident nicht, wenn er über das Jahr 2020 spricht: "Wir werden weiterhin unsere sozialen Projekte vorantreiben." 2019 hatte man unter dem Motto "Haching schaut hin" diverse wohltätige Aktionen unterstützt, etwa die Sternstunden des Bayerischen Rundfunks, die Kampagne "Gitarren statt Gewehre" von Brot für die Welt oder "Haching erLEBEN", ein wöchentliches Training für Kinder mit geistiger Behinderung in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe München. "Fußball ist das eine, aber die andere, viel wichtigere Seite des Lebens, darf man nie aus den Augen verlieren", so Schwabl.