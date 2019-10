Bisher unbekannte Täter sind im Zeitraum von Samstag, 21.30 Uhr, bis Montag fünf Uhr in zwei Objekte in einem Unterhachinger Gewerbegebiet eingebrochen und haben dabei erheblichen Schaden angerichtet. Bei einem Einbruch stahlen sie mehrere hundert Euro, beim zweiten unter anderem Zigaretten und Tabak im Wert von mehreren tausend Euro. Laut Polizei entstand bei beiden Einbrüchen außerdem Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Da beide Tatorte nah beieinander liegen, gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (Telefon: 089/291 00) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.