Von Iris Hilberth, Unterhaching

Es gibt viele Dinge, die sich Leute vornehmen, sollten sie mal Zeit dazu haben. Aufräumen gehört dazu, mehr Sport treiben, aber auch ein Buch schreiben. Früher ist man dafür in eine abgelegene Hütte gefahren. Derzeit reicht der Lockdown, um plötzlich wieder Freiraum und Muße zu haben, Geschichten zu erzählen. Die Hachinger Autoren, ein loser Zusammenschluss von Hobby-Schriftstellern, haben so im Corona-Jahr ein ganzes Sammelsurium an Erzählungen zusammengetragen, "Literarisches Treibgut aus dem Hachinger Bach", das 341 Seiten füllt und den Titel "Gestern, danach, mittendrin" trägt. Es ist nach "Bananen bremsen nicht", das vor gut vier Jahren veröffentlicht wurde, das zweite gemeinsame Buch.

Ein Buch, geschrieben in der Corona-Zeit, sollte natürlich auch von der Pandemie handeln. Eben nicht, fand zumindest Gertraud Schubert, Herausgeberin, Hauptinitiatorin und selbst Autorin. Aber da konnte sie sich bei den anderen acht Geschichtenerzählern nicht ganz durchsetzen. Die fanden nämlich, das Leben mit dem Virus dürfe in einer Sammlung aus dem Jahr 2020 nicht fehlen. Allerdings wurde Covid-19 nicht zum Hauptthema.

"Wichtig war vor allem, das die Geschichten im Hachinger Tal spielen", sagt Schubert, die schon seit vielen Jahren die Unterhachinger mit heimischen Krimis unterhält. Die aber auch ein Faible für den Hachinger Bach hat, nicht nur literarisch betrachtet, sondern auch aus Naturschutzgründen. Zuletzt hatte Schubert, die zudem für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt, neben dem fiktiven Kriminalfall "Wenn die Fichte fällt" gemeinsam mit ihrem Mann Klaus-Peter ein Fotoband über den Hachinger Bach veröffentlicht, der sich besser verkaufte als alles andere zuvor, was sie drucken ließ. 500 Stück gingen weg wie nichts. Das Buch ist ausverkauft.

Nun also "Nachdenkliches, Märchenhaftes, Skurriles, Lustiges und Romantisches", herausgefischt aus dem Bach, wie es im Vorwort des neuen Buches heißt. Insgesamt sind so 36 Geschichten entstanden, einige recht kurz, andere aber auch fast schon ein kleines Buch im Buch. Der einheimische Leser wird immer wieder auf ihm wohl bekannte Orte stoßen und sich vielleicht wundern, was in seiner sonst eher unspektakulären Gemeinde alles passiert sein könnte: Die Erstbesteigung des Perlacher Mugls, ein paar Einhörner im Hachinger Tal, ein Raumschiff über dem Rathausplatz, ein Feenschloss am Rodelberg und ein Elefant in der Wasserrutsche. Die Geschichten spielen im Perlacher Forst und auf dem Erdbeerfeld, am Gymnasium und vor der Korbinianskirche, im Schwimmbad und bei McDonalds, am Deininger Weiher und natürlich auch am Hachinger Bach. Plätze, an denen selbst jeder Zugezogene schon mal war.

Die Geschichten handeln also nicht nur von Corona, aber auch. Unter dem Titel "Gigantopolis" von Reinhold Glasl etwa davon, wo das Virus seine Chance nutzte, wo in Unterhaching es von einem zum anderen gesprungen ist. Wo Menschen aus Nachlässigkeit, aus Gottvertrauen, aus Unwissenheit dachten, es werde schon nichts passieren: im Biergarten, beim Tanzen, im Fitnessstudio, im Altenheim. Kleine Episoden - alle frei erfunden - mit knallhartem Ausgang. Auch der Beitrag "Es ist still geworden in meinem Herzen" von Claudia Semmler handelt von Covid-19, von der Hoffnung, Geduld und den Ängsten. Und welches Durcheinander entstehen kann, wenn man versucht, alles 2020 Abgesagte später nachzuholen, lässt sich bei "Laterne, Laterne" von Kilian Winter nachlesen.

Ein Jahr lang haben die Hachinger Autoren an ihrem Buch gearbeitet. "Der harte Kern", wie Schubert sagt. Denn insgesamt treffen sich bis zu 20 Geschichtenerzähler einmal im Monat in diesem Kreis. Seit keine Präsenzveranstaltungen mehr möglich sind, gibt es Zusammenkünfte per Video-Konferenz. Das habe insofern einen Vorteil, dass auch die Weggezogenen von Berlin oder Schwaben aus teilnehmen könnten, sagte Schubert. Dann lesen die Autoren sich gegenseitig die neuesten Einstiege ihrer Texte vor, sie diskutieren, ringen um Formulierungen und geben sich Tipps. Die Älteste in diesem "bunten Haufen Schreibwütiger", wie sie sich selbst bezeichnen, ist 70 Jahre alt, die Jüngste 16 und Schülerin in der elften Klasse. Nicht immer soll gleich ein ganzes Buch herauskommen. Meist erteilen sie sich nur eine Schreibaufgabe. Das Thema in diesem Januar: Lieblingsessen mit Schwerpunkt Geruch oder nur etwas über Geruch. Zuletzt gab es ein virtuelles Treffen an diesem Dienstag, Information gibt es über www.hachingerautoren.wordpress.com oder die Facebookseite der Hachinger Autoren.

Bestellen kann man "Gestern danach mittendrin" im Internet bei Books on Demand oder in der Unterhachinger Buchhandlung Helming und Häuser, derzeit allerdings nur online. Das Buch kostet 11,99 Euro. Auch die Herausgeberin Gertraud Schubert verkauft Exemplare direkt (Telefon: 089/61 50 11 59).