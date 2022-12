Um die Bürgermedaille und die Ehrennadel in Gold der Gemeinde Unterhaching zu erhalten, muss man sich schon ganz besonders verdient gemacht haben um das Gemeinwohl. Auf Monika Datz trifft das zweifelsohne zu, und als Bürgermeister Wolfgang Panzer bei der Ehrung vor Beginn der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres ein paar Daten des Engagements der mittlerweile 84-Jährigen vorlas, war er selbst sichtlich beeindruckt: 42 Jahre lang hat Monika Datz etwa die Geschicke der Nachbarschaftshilfe geleitet. "Ein außergewöhnlicher Zeitraum, sie hat der Nachbarschaftshilfe ihren Stempel aufgedrückt", sagte Panzer und weiter: "Sie hat sich außerordentlich, bewundernswert und in herausragender Weise um das Wohl der Bürgerinnen und Bürger sowie das Ansehen der Gemeinde verdient gemacht und wollte selbst nie im Scheinwerferlicht stehen." Dabei war Monika Datz selbst alleinerziehende Mutter von drei Kindern und hatte einen Vollzeitjob in München. Außer in der Nachbarschaftshilfe engagierte sie sich immer auch in der Musikschule, beim EC Parksee und in der Kommunalpolitik. Hätten die Nachbarschaftshilfen Unterhaching und Taufkirchen nicht kürzlich fusioniert, hätte Monika Datz auch noch weitergemacht. "Den vielen Menschen zu helfen, hat mich immer beflügelt", sagte sie und versprach: "Ich werde der Gemeinde auch weiter erhalten bleiben, ich habe ja noch verschiedene Pöstchen."