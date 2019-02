28. Februar 2019, 21:54 Uhr Unterhaching Drogenabhängiger attackiert seine Freundin

In Unterhaching ist am frühen Mittwochmorgen ein Beziehungsstreit eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, schlug dabei ein 31-jähriger Münchner seiner Verlobten die Rückseite eines Küchenmessers auf den Kopf. Die Frau erlitt eine stark blutende Wunde an der Stirn und versuchte über den Balkon des Mehrfamilienhauses zu fliehen. Dabei stürzte sie vom zweiten Stock auf die Straße. Die 33-Jährige hatte Glück: Sie trug nur Kratz- und Schürfwunden davon. Nachdem seine Partnerin fort war, verwüstete der Mann die Wohnung. Eine Nachbarin verständigte daraufhin die Polizei. Weil der Münchner die Wohnungstür verbarrikadiert hatte, mussten die Beamten diese gewaltsam öffnen. Der Mann ließ sich daraufhin widerstandlos festnehmen. Er stand laut Polizei unter massivem Drogeneinfluss und hatte sich selbst verletzt. Er wurde deshalb in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt. Die Frau musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.