In diesem Winter haben die Menschen nicht nur weitgehend auf weihnachtliche Live-Klänge verzichten müssen, auch die spritzigen Melodien, welche die Neujahrskonzerte in den ersten Januar-Wochen bis in den Februar hinein prägen, wurden vielerorts nicht gespielt. Die Münchner Kammerphilharmonie Dacapo, im Jahr 2000 vom Dirigenten und Celibidache-Schüler Franz Schottky an seinem damaligen Wohnort Oberhaching gegründet, lässt es sich allerdings nicht nehmen, 2021 mit heiteren und beschwingten Klängen zu begrüßen.

Das Orchester, dessen Organisationsleitung mittlerweile in Unterhaching sitzt, wird am Freitag, 5. Februar, ein Konzert in der Allerheiligen-Hofkirche der Residenz München geben, das live gestreamt werden kann. Auf dem Programm sind diverse Johann-Strauß-Klassiker - von der "Tritsch-Tratsch-Polka" über "Donner und Blitz" bis zum "Kaiserwalzer". Auch ein paar seltener gespielte Stücke wird das Orchester, das die Tradition des vollen und zugleich transparenten "deutschen" Orchesterklangs pflegt, zu Gehör bringen. Das Online-Konzert beginnt um 19 Uhr.

Karten gibt es ab 7,50 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren über 089/52 03 21 48, unter tickets@kammerdacapo.de und www.kammerdacapo.de. Die Tickets können nur bis Freitag, 5. Februar, um 18 Uhr erworben werden. Das Konzert selbst kann 72 Stunden lang heruntergeladen und angeschaut werden.