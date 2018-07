30. Juli 2018, 21:45 Uhr Unterhaching "Dinner in Weiß" verschoben

Aufgrund der unsicheren Wetterlage hat der Städte-Partnerschaftskreis Unterhaching seine für vergangenen Samstag geplante Veranstaltung "Dinner in Weiß" abgesagt. Neuer Termin ist nun der kommende Samstag, 4. August. Beginn im Ortspark Unterhaching an der Wallbergstraße ist abermals um 19 Uhr. Ob das Picknick unter freiem Himmel dann tatsächlich stattfinden wird, hängt jedoch wiederum von der Wetterlage ab. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich am Samstag ab 15 Uhr wieder telefonisch (089/61 500 600) oder auf der Homepage der Veranstalter (www.staepa-uhg.de) erkundigen.