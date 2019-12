Die Weihnachtsgans Auguste, gedacht als Braten für den Heiligen Abend, steht im Mittelpunkt des musikalischen Weihnachtsmärchens, das am Samstag, 28. Dezember, im Kubiz in Unterhaching gezeigt wird. Das Kammerorchester "Concierto München" unter Leitung von Carlos Domínguez-Nieto präsentiert den Text von Friedrich Wolf erzählt von Sophie Wendt mit Musik von Maurice Ravel. Das Stück ist geeignet für Kinder von fünf Jahren an. Karten zu zehn Euro gibt es im Kubiz, Jahnstraße 1, Telefon 089/66 55 53 16.