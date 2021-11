Bei der Kollision dreier Fahrzeuge am Donnerstag in Unterhaching hat ein 48-jähriger Ottobrunner leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizeibericht hat den Unfall ein 83-jähriger Münchner verursacht, der die Vorfahrt missachtete, als er gegen 10.45 Uhr von der Schulstraße nach links in die Hauptstraße einbog und dabei offenbar den Wagen des Ottobrunner übersah, der auf der Hauptstraße in südlicher Richtung unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß drehte sich das Fahrzeug des Münchners im Kreuzungsbereich und kollidierte mit dem Auto eines 47-jährigen Unterhachingers. Bis zur Räumung der Unfallstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.