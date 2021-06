Das Kinderprogramm im Landkreis lebt wieder auf. Im Kubiz in Unterhaching eröffnet das Landestheater Schwaben die Saison mit dem Familienstück "In einem tiefen dunklen Wald", nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Sams-Erfinder Paul Maar. Darin will die selbstbewusste Prinzessin Henriette-Rosalinde-Audora der für sie geplanten Heirat entgehen, da ihr keiner der Bewerber gefällt. Um einen passenden Prinzen zu finden, fasst sie den Entschluss, sich von einem Untier entführen zu lassen. Ein solches zu finden, ist allerdings nicht so einfach. Das Stück ist für Kinder von fünf Jahren an geeignet und dauert etwa 60 Minuten. Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Karten für zehn Euro sind online über Reservix oder beim im Kubiz (Telefon: 089/66 55 53 16, E-Mail: tickets@unterhaching.de) erhältlich.