3. April 2019, 22:12 Uhr Unterhaching Die Macht der Bewegung

Gymnasiasten zeigen eine mobile Theaterinszenierung, die an "Die Welle" angelehnt ist

Von Valérie Nowak, Unterhaching

"Nehmt die Hände hinter den Rücken, Kinn runter", schnauzt Lehrer Chris Berger alias Emmerich Bauer seine Schüler an. "Setzt euch doch mal ordentlich hin!" Die Lehrer Berger, Stern und Brand schreiten zwischen den Stuhlreihen auf und ab, ermahnen ihre Schüler - und ihr Publikum. Denn die Schauspieler haben sich mitten unter die Zuschauer in der Aufführung "Im Kreis" am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching gemischt. "Im Kreis" ist eine neue Adaption von "Die Welle", die Schüler und Schülerinnen aus der Buchvorlage von Morton Rhue umgeschrieben haben.

Das Lehrertrio, gespielt von Joshua O'Donnell, Emmerich Bauer und Valerie Skerst, startet das Experiment mit ihrem Erkennungszeichen, dem Kreis. (Foto: Angelika Bardehle)

Das Besondere ist, dass es keine Bühne gibt, stattdessen folgt das Publikum den Schauspielern durch das Schulhaus. Das "ortsspezifische Theater" war die Idee von Lehrerin Ursula Honisch, die den Profilkurs Film und Theater der Q11 und Q12 leitet. "Die Proben waren manchmal schwierig, weil immer jemand durchs Schulhaus läuft", erzählt sie. Das dynamische Theater ist bewusst auf die Schüler zugeschnitten: "Die haben andere Sehgewohnheiten", sagt Honisch, "da kann man eben nicht still sitzen". Das sei eine schöne Doppeldeutung zum Thema "der Welle".

Auch die Cheerleader werden Teil des "Kreises": Lisa Büsching (links) und Negeen Sultan (rechts) haben ihre eigene Choreografie entwickelt. (Foto: Angelika Bardehle)

Die Schüler spielen sich von der Alten Aula über die Bibliothek bis hin zum Mehrzweckraum. Ähnlich wie in der "Welle" schaukelt sich das soziale Experiment des Lehrertrios, um den Schülern die Gefahren des Faschismus zu zeigen, nach oben: "Macht durch Disziplin" schreibt Lehrer Berger an die Tafel, die erste Grundregel. "Um eine Gemeinschaft begreifen zu können, muss man sie erfahren", erweckt Lehrerin Stern, gespielt von Valerie Skerst, den "Kreis" zum Leben. Sie enthüllen ihr Symbol: einen roten Kreis, der einen schwarzen umschließt, wie bei einer Zielscheibe. "In diesem Kreis vereinen sich Unendlichkeit und entschlossenes Handeln", skandiert Brand, alias Joshua O'Donnell. Alle Schüler springen auf und schreien: "Macht durch Disziplin, Macht durch Gemeinschaft, Macht durch Handeln!" Alle formen mit den Fingern einen Kreis, bei jedem "Macht" strecken sie einen Finger ab. Kaum ist die Szene vorbei, hört das Publikum eine Schülerin Klavier spielen. Es folgt den Klängen und sitzt prompt in der nächsten Szene, im Musiksaal. Dort diskutieren die Lehrer erstaunt, wie die Klasse aufgeht, wenn plötzlich Gemeinschaft statt Konkurrenz im Mittelpunkt steht. Mit dem Gong stürmt die Klasse den Saal: "Habt ihr nicht aufgepasst, Disziplin! Tische geraderücken, gerade hinsetzen", ermahnt Schüler Jakob das Publikum. Der Außenseiter Jakob, verkörpert von Dominik Büchl, der sich am Anfang des Stücks noch alleine in eine Ecke verdrückt hat, geht ganz im "Kreis" auf, er entwickelt sich zum glühenden Anhänger. "Ey, das ist mein Platz", verscheucht eine Schauspielerin einen Zuschauer. Das Publikum nimmt es mit Humor. Ein ganzer Teil des Stücks ist tatsächlich Improvisation auf der Bühne. "Wir haben trainiert, wie sie mit dem Publikum interagieren", berichtet Honisch. Schnell wächst die Bewegung des "Kreises" über die Klasse hinaus, denn der Sog der Gemeinschaft ergreift auch das Cheerleaderteam, dass jetzt auch seine Chance sieht, einen Pokal zu gewinnen. Der Erfolg des Experiments spricht sich bis zur Direktorin, gespielt von Andrea Weirich, herum, die Feuer und Flamme ist. Auch die Zuschauer bleiben nicht verschont: Der "Kreis" taggt alle mit Aufklebern des "Kreises". Solange, bis Sophie Rose, gespielt von Paula Grell, durchschaut, dass die Bewegung gefährlich ist. Wer gegen den "Kreis" ist, wird unterdrückt. Sophie wehrt sich, schreibt Flugblätter und wirft sie in einer dramatischen Szene durchs Treppenhaus. Im Keller der Schule bedroht sie ihr Freund, gespielt von Julius Mayser, und schlägt sie zu Boden. Erschrocken von sich selbst erkennt auch er, dass der "Kreis" so nicht bleiben kann. In der finalen Szene zeigen die Lehrer, was aus ihren Schülern durch das Experiment geworden ist: Schluss mit dem identitätsstiftenden Symbol, Schluss mit der Safari durch das Schulhaus. Der Kreis ist geschlossen. Hoffentlich für immer.