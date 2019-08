4. August 2019, 21:33 Uhr Unterhaching Die Kunst als fortwährende Reise

Das Leben ist ein Abenteuer genauso wie die Kunst. Mit einem Potpourrie an Widerständen, Glücksmomenten und Erfahrungen offenbart sich hier wie dort der Lauf der Zeit. Es ist ein Prozess kontinuierlicher Veränderung, der einer fortwährenden Reise gleichkommt. Und schließlich gewährt diese Reise ein inneres Wachstum, wodurch der Künstler wie der Mensch Erfüllung finden. Die Mitglieder der Malgruppe "Silberbunt" im KWA-Stift Unterhaching haben sich in Anlehnung an Jules Vernes "In 80 Tagen um die Welt" auf eine solche Reise begeben und all die literarischen Abenteuer in Bilder übersetzt - Aquarelle, Tuschezeichnungen, Pastell- und Ölgemälde. Seit neun Jahren stellen die Malerinnen von "Silberbunt" und zuweilen auch Gäste im KWA-Stift am Parksee, Rathausstraße 34, nun schon regelmäßig aus. Die aktuellen Arbeiten der Gruppe sind nun unter dem Titel "Eine Reise in 80 Bildern um die Welt" dort zu sehen. Die Vernissage im Festsaal ist an diesem Donnerstag, 8. August, 15.30 Uhr. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung vom Duo "Fast Line" mit Silvia Szekely an der Geige und dem Gitarristen Ulrich M. Baur. Für Reiseproviant und Getränke ist gesorgt. Bis zum 18. August ist die Schau montags bis freitags jeweils in der Zeit von 10 bis 19 Uhr zu besichtigen.