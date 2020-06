Um Alteingesessene von Neuankömmlingen zu unterscheiden, reichte damals in der Schule ein Blick aufs Pausenbrot. Das war in den Vorkriegsjahren bei jenen Unterhachinger Kindern, die im Dorfkern wohnten, dick mit Butter bestrichen und noch dicker mit Wurst belegt, erzählt Werner Reindl, Ortshistoriker und langjähriger Chef des örtlichen Gartenbauvereins. Dieser wurde 1923 von Siedlern gegründet, also von Zugezogenen, die westlich der Bahnlinie lebten. Ihre Kinder hatten dünnere Pausenbrote mit weniger Wurst. Wobei das laut Reindl nur einer von zig Gründen war, weshalb die Sprösslinge von Dörflern und Siedlern oft aneinandergerieten: "Auf dem Pausenhof gab's immer wieder Raufereien."

Nun gibt es ja fast in jedem Ort zu fast jeder Zeit Konflikte zwischen Einheimischen und Zugezogenen. Doch so heftig wie im Unterhaching der Vor- und Nachkriegszeit war die gegenseitige Abneigung selten. Hauptgrund hierfür war, dass Dörfler und Siedler - ausgenommen in der Schule und im Rathaus - in getrennten Welten lebten. "Die Bahnlinie war die Grenze", sagt Werner Reindl und zeigt mit dem Arm vage nach Osten. Dann macht er eine kurze Pause, blickt sein Gegenüber schelmisch an und fährt fort: "Und die Bahnschranke war quasi der Schlagbaum."

Detailansicht öffnen Pittinger schuf als Geschäftsführer der Baugesellschaft Kriegersiedlung Häuser für Kriegsversehrte. (Foto: Archiv Werner Reindl)

Dieses eindrückliche Bild wollte Reindl in den Pfingstferien auch den Teilnehmern eines historischen Spaziergangs nahebringen. Eigentlich. Doch dann kam Corona, und die Veranstaltung musste abgesagt werden. "Wir holen das nach", sagt Reindl, "idealerweise noch in diesem Jahr". Schließlich ist der Anlass für den Rundgang ein Jubiläum: Heuer vor 100 Jahren fiel der Startschuss für die sogenannte Kriegersiedlung. Von 1920 bis 1928 errichtete eine Baugesellschaft zwischen Münchner Straße (damals Tegernseer Landstraße) und der heutigen Robert-Bosch-Straße mehr als 120 Eigenheime. Für Unterhaching war es die erste größere Bautätigkeit außerhalb des Dorfkerns, der in den folgenden Jahrzehnten etliche weitere folgen sollten. Wobei die Kriegersiedlung eine besondere Geschichte hat, die eng mit dem Namen Otto Pittinger verbunden ist - weshalb Werner Reindl seinen Gesprächspartner auch am Pittingerplatz empfängt. Dort steht eine Säule aus rotem Ziegelstein mit Informationen zur Kriegersiedlung und ihrem Gründervater.

Otto Pittinger, erzählt Reindl, habe als Stabsarzt im Ersten Weltkrieg gedient, und was er dort an Gräueln sah, habe ihn geprägt. "Er war der Überzeugung, dass man die zurückgekehrten Soldaten, die ja oft vor dem Nichts standen, nicht alleine lassen darf", sagt Reindl. Und so machte sich Pittinger nach dem Krieg daran, als Geschäftsführer der Baugesellschaft Kriegersiedlung Eigenheime speziell für Kriegsversehrte zu planen. Für 180 000 Reichsmark kaufte das Unternehmen einem Unterhachinger Landwirt ein 30 Hektar großes Areal westlich der Bahngleise ab. Nachdem 1919 eine Wasserleitung dorthin genehmigt worden war, ging es los mit dem Bauen - im Rekordtempo. Mitunter dauerte es bloß ein halbes Jahr, bis die schlichten Häuser hochgezogen waren, sodass bereits 1920 die ersten Siedler einziehen konnten.

Detailansicht öffnen Viele Grundstücke aus dem Besitz der Baugesellschaft Kriegersiedlung wurden verkauft und Einfamilienhäusern bebaut. (Foto: Archiv Werner Reindl)

Ähnliche Projekte gab es in Deutschland zwar etliche. "Doch die Kriegersiedlung in Unterhaching war die erste mit Eigenheimen", betont Reindl. In der Folge seien Menschen zu Hausbesitzern geworden, "denen man das eigentlich gar nicht zugetraut hat". Auch deshalb mussten alle Siedler für 500 Reichsmark der Heimstätten-Genossenschaft Kriegersiedlung beitreten - und deren Hausordnung unterzeichnen. Sie regelte nicht nur, wie die Häuser auszusehen, sondern auch, wie sich deren Bewohner zu verhalten hatten. "Da stand zum Beispiel, dass man zweimal die Woche die Straße vor seinem Haus kehren muss", sagt Werner Reindl und grinst. "Und dass die Haustüren nicht laut zugeschlagen werden dürfen."

Die Kriegersiedlung war auf größtmögliche Autarkie angelegt. Es gab Geschäfte, einen Friseur und ein Gasthaus - den Daffner-Wirt, wo sich heute das Restaurant Mythos befindet. Zudem kaufte die Genossenschaft im großen Stil Lebensmittel ein und verteilte sie an die Siedler, die überdies zur Eigenversorgung ermuntert wurden. Besonders schön sehe man das an diesen Häusern, sagt Reindl, der inzwischen in der Münchner Straße angelangt ist. Die Grundstücke seien schmal, aber sehr tief, mit Gärten auf beiden Seiten. "Vor dem Haus wurde Gemüse angebaut, hinter dem Haus gab's Kleintierhaltung."

Detailansicht öffnen Otto Pittinger war Stabsarzt im Ersten Weltkrieg. (Foto: Archiv Werner Reindl)

Bis 1928 errichtete und verkaufte die Baugesellschaft gut 120 Eigenheime - anfangs bloß an Kriegsversehrte, später auch an andere Interessenten. "Es gab ja gar nicht so viele Kriegsheimkehrer, die sich ein Haus leisten konnten", erklärt Reindl. Und einige von ihnen, die es dennoch probierten, konnten ihre Kredite irgendwann nicht mehr bedienen. Das und die einsetzende Wirtschaftskrise, brachte die Baugesellschaft in finanzielle Schwierigkeiten. Immer wieder musste sie daher Grundstücke verkaufen, weshalb die Kriegersiedlung letztlich lange nicht so groß wurde wie anfangs erhofft. Und dennoch könne man das Projekt rückblickend als Erfolg werten, findet Reindl, der ein Buch über die Siedler in Unterhaching geschrieben hat. Denn: "Es hat vielen Menschen, die über wenig Mittel verfügten, zu einem Eigenheim verholfen."

Trotzdem blickten die alteingesessenen Dörfler weiter auf die Zugezogenen herab - und das nicht nur in den Anfangsjahren. "Ich habe mit vielen Unterhachingern gesprochen, die das selbst miterlebt haben", sagt Werner Reindl, der nach seinem Rundgang durch die Kriegersiedlung wieder am Pittingerplatz angelangt ist. "Und sie haben mir erzählt, dass es noch bis in die späten 1960er-Jahre eine regelrechte Feindschaft zwischen Siedlung und Dorf gegeben hat." Diese habe sich erst abgeschwächt, als die neuen Großsiedlungen Grünau und Fasanenpark entstanden, durch die sich der Charakter des einstigen Bauerndorfs Unterhaching endgültig in Richtung eines modernen Münchner Vororts wandelte.