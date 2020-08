Die Arbeiterwohlfahrt Unterhaching hält ihre Jahreshauptversammlung am Samstag, 5. September, in der "Almhütte" der Spielvereinigung Unterhaching, Am Sportpark 9 ab. Auf der Tagesordnung stehen Rechenschaftsberichte und Ehrungen. Außerdem muss in diesem Jahr die Neuwahl des Vorstands und die Wahl der Delegierten zur Kreiskonferenz stattfinden. Anmeldung ist erforderlich bei der Vorsitzenden Waltraud Rensch, Telefonnummer 089/611 33 13.