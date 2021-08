Die "Hachinger Bach"-App ist jetzt auch im Apple-Store zu finden. Sie bietet einen virtuellen Spaziergang durch das Heimatmuseum Unterhaching und am Hachinger Bach entlang vom Aufhofener Weiher durchs Deininger Moos und das Gleißental, durchs Hachinger Tal und weiter über Berg am Laim, Daglfing, durchs Johanniskirchner Moos bis zum Ismaninger Speichersee. Nutzer können lesen, hören und sehen wie das Hachinger Tal entstanden ist, warum der Bach versickert und wieder auftaucht, wie die Menschen an dieser Lebensader nutzten und welche schönen Plätzchen die Natur so nahe der Großstadt bietet.

Für Kinder erzählen Biber und Bachratz ihre Geschichten. Für Android gibt es die App schon länger.