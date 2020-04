Der Paketdienst DHL hat in Unterhaching eine neue Packstation eröffnet. Sie steht im Gewerbegebiet am Grünwalder Weg beim Discounter Lidl und hat nach Angaben von DHL 117 Fächer. Die Station ist die dritte in der Gemeinde, die beiden anderen finden sich beim Telekom-Gebäude (Hauptstraße 25) und an der Kapellenstraße auf Höhe der Hausnummer 21. An den Packstationen können Pakete an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr abgeholt oder eingeliefert werden. Bundesweit nutzen bereits mehr als zehn Millionen registrierte Postkunden die Vorteile der Packstation. Deutschlandweit stehen Postkunden rund 4400 Automaten mit rund 440 000 Fächern für den Paketversand und -empfang zur Verfügung. Damit können 90 Prozent der Bundesbürger heute schon eine der DHL Packstationen innerhalb von zehn Minuten erreichen. Unter www.postfinder.de finden die Kunden alle Standorte.