Pro Kopf wird in Deutschland im Jahr ein Kilo Senf verbraucht - und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass Develey Senf dabei ist, denn der Marktanteil des Unternehmens beträgt 40 Prozent.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Die klassische Gelbsaat, die Braunsaat oder die Senfsaat oriental. Das ist der Stoff, aus dem die Schärfe kommt. Zu Anschauungszwecken hat Michael Durach die verschiedenen Körner in Schraubgläsern auf der Fensterbank in der Produktionshalle in Unterhaching stehen. Was braucht man sonst noch? Etwas Trinkwasser, Branntweinessig, ein paar Gewürze und Karamellzuckersirup - schon ist er fertig, der Senf.