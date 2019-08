Artikel per E-Mail versenden

Seit Rex ein kleiner Corgi-Welpe war, lebt er bei der britischen Königin im Buckingham Palast und genießt den Luxus. Bis zu dem Tag, an dem Rex während des Staatsbanketts zu Ehren eines US-Präsidenten mit auffallend orangen Haaren in Ungnade fällt. Der Animationsfilm "Royal Corgi - Der Liebling der Queen" läuft im Kubiz, Jahnstraße 1, am Dienstag, 3. September, um 10.30 Uhr; der Eintritt kostet vier Euro.