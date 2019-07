3. Juli 2019, 21:37 Uhr Unterhaching Der eigene Biersponsor

Volleyballer versorgen das Bürgerfest mit ihrem "Rammlerbräu"

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Einen Biersponsor wünscht sich so manches Sportteam. Auch die dritte Herrenmannschaft der Unterhachinger Volleyballer hatte sich ausgemalt, wie genial das wäre, den Namenszug einer Brauerei auf der Brust zu tragen und dann die Kästen in die Kabine geliefert zu bekommen. Daraus wurde jedoch nichts, was die TSV-Sportler aber nicht weiter wunderte. Während des Krafttrainings beschlossen sie zwischen Sit-ups und Liegestützen daher übermütig: "Dann brauen wir unser Bier eben selbst."

Gut zwei Jahre ist es nun her, dass die neun Volleyballer aus der Landesliga ins Biergeschäft einstiegen. Ein Braumeister fand sich im Bekanntenkreis, und Johannes Probst traf gleich mit dem ersten Sud den Geschmack der Mannschaft. "Wir wollten etwas Kräftiges, das auch nach richtigem Bier schmeckt", sagt Volleyballer Philipp Schneider. In einer Traunsteiner Brauerei wird das "Rammlerbräu" im Lohnbrauereiverfahren hergestellt. Zunächst waren es 40 Liter für den Eigenbedarf, inzwischen sind es 500 Hektoliter im Jahr zum Verkauf. Neben dem Festbier mit 5,9 Prozent Alkoholgehalt gibt es heute auch ein Helles mit 4,9 Prozent. Mittlerweile ist das "Rammlerbräu" über die Kabinentür der Sporthalle hinaus in Unterhaching so bekannt, dass es auch bei den Spielen der Erstliga-Mannschaft verkauft wird und bereits im örtlichen Getränkehandel zu bekommen ist. Beim Bürgerfest, das an diesem Freitag beginnt, wird es erstmals an der Sports-Karussellbar ausgeschenkt.

Von Weitem schon wird man das Logo der Unterhachinger Biermarke auf den Liegestühlen erkennen. Der grüne Hase soll an die Bar locken. Das Bier verdankt seinen Namen der Mannschaft selbst, die sich die "Rammler" nennt. "Die Zweitliga-Mannschaft bezeichnet sich schon lange als Hasen, warum wissen wir nicht. Aber deshalb sind wir eben die Rammler", erklärt Brauerei-Geschäftsführer Stefan Lettl. So war also von Anfang an klar, dass man sich "Rammlerbäu" einschenken und schließlich auch ausschenken wird. Auch der Slogan soll in der bierseligen Runde schnell erdacht worden sein. "Des bummst di richtig", beschreibe das Bier und solle nicht obszön klingen, stellt Lettl stets klar. Das Logo hat schließlich der Münchner Designer Peter Riedel entworfen, den die Volleyballer zufällig in einer Kneipe kennengelernt hatten. Inzwischen prangt es nebst Spruch auf diversen Merchandising-Artikeln, vom T-Shirt über die Kaffetasse bis hin zur Handyhülle und zum Baby-Lätzchen.

Vom Ausschank auf dem Bürgerfest, der durch Lettls Nachbarn, Ordnungsamtschef Wolfgang Ziolkowski, zustande kam, erhoffen sich die Volleyballer einen weiteren Bekanntheitsschub. Sechs Frauen aus Unterhaching werden die Krüge ehrenamtlich füllen, denn der Gewinn wird dem Sportverein, einem Kinderprojekt und der Alzheimer-Gesellschaft gespendet. Die Halbe kostet 4,30 Euro.