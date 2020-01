Neujahrsempfänge sind für Bürgermeister immer eine gute Gelegenheit, den Zusammenhalt in ihrer Gemeinde zu beschwören. Einmal jenseits aller tagespolitischen Aufgeregtheit und zunehmenden Anspruchsdenken der Bevölkerung daran zu erinnern, dass viele Ehrenamtliche einen Ort am Laufen halten, auch wenn er so groß ist wie Unterhaching und damit sogar eine Stadt sein könnte. Wolfgang Panzer hat in seiner Ansprache am Donnerstagabend in der Hachinga Halle diesmal ganz besonders das Engagement, das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Miteinander beim Gestalten von Unterhachings Zukunft in den Fokus gestellte. Auch weil Wahlkampf ist, aber auch weil er feststellen muss, dass längst nicht mehr alles so harmonisch in seiner Gemeinde läuft, wie er es sich wünscht.

Detailansicht öffnen Gute Laune und Harmonie: So wie mancher Gast will sich auch Bürgermeister Wolfgang Panzer 2020 die Stimmung nicht vermiesen lassen. Doch das ist bei den Rangeleien im Rathaus nicht leicht. (Foto: Claus Schunk)

Dass die bevorstehende Kommunalwahl im März bereits seit einiger Zeit auch die Stimmung im Gemeinderat beeinflusst, ist sicherlich normal und kein Grund für schlaflose Nächte. Der Zusammenhalt aber, den man aus dem Gremium kennt, scheint in jüngster Zeit mehr und mehr flöten zu gehen, seit sich einzelne Fraktionen und Parteien intern nicht mehr einig sind und teilweise neu formieren. Die Zeiten, da man den Unterhachinger Gemeinderat für den kommunalen Friedensnobelpreis - so es den denn gebe - vorschlagen würde, sind offenbar vorbei. Einen Bürgermeister wie Wolfgang Panzer, der zwar bei der SPD ist, aber so gut wie keine Parteipolitik betreibt, macht das zu schaffen.

So erinnerte er in seinem Rückblick vor mehr als 800 geladenen Gästen, dass die 30 Kollegen und Kolleginnen im Gemeinderat es "ermöglicht haben, eine starke Einheit zu bilden und die wichtigen Entscheidungen mit großer Mehrheit oder sogar einstimmig getroffen haben". Dieses Bild präge Unterhaching nach außen und mache sie stark für die Zukunft. Und vielleicht ist ihm auch ein wenig bange davor, wie es wohl weitergeht, sollte er im März wie von ihm erhofft, wiedergewählt werden. Denn sein Stellvertreter im Amt, Alfons Hofstetter (parteifrei), kandidiert mit seinen mittlerweile 81 Jahren nicht mehr, die Dritte Bürgermeisterin, Christa Helming, ist kürzlich von den Grünen zu den Freien Wählern gewechselt, für die sie nun antritt. Mit beiden habe er "vertrauensvoll und zielgerichtet" zusammengearbeitet. "Ihr habt meine Linie, als Bürgermeister parteiübergreifend zu entscheiden und zu handeln, voll unterstützt", sagte Panzer. Es sei den beiden immer um konkrete Sachpolitik gegangen, "wir waren für Unterhaching ein starkes Team".

Detailansicht öffnen Unterhaching Bürgermeister Wolfgang Panzer. (Foto: Claus Schunk)

"Ganz große Hochachtung" sprach Panzer aber auch den Gemeinderatsmitgliedern für ihr Engagement aus, zumal manche Entscheidungen aufgrund rechtlicher Vorgaben nicht immer den Wünschen aller entsprächen. Wie sehr Kommunalpolitiker mitunter den Zorn der Bürger auf sich ziehen, wissen die Mitglieder des Gemeinderats spätestens seit dem Ärger mit den Bewohnern der Andresenstraße um die Straßenausbaubeitragssatzung. Aktuell sind es die Forderungen nach einer Lärmschutzwand an der A 995. Die Bürger machen Druck, ihr massives und teils provokantes Auftreten in Gemeinderatssitzungen haben inzwischen eine andere Dimension der Auseinandersetzung erreicht. Nach dem jüngsten Auftritt der "Lärmschutzgruppe" um Catia Hilgart bei der Sitzung am Mittwoch war das vielfach als Respektlosigkeit empfundene Verhalten dieser Bürger gegenüber den ehrenamtlich tätigen Gemeinderäten auch immer wieder Thema bei den Gesprächen auf dem Neujahrsempfang.

Was vor allem den Missmut hervorrief: Kaum hatten die Leute in der Bürgerfragestunde ihrem Ärger über den noch immer nicht in Aussicht gestellten Lärmschutz Luft gemacht, verließen sie den Sitzungssaal. Dass anschließend aber der Haushalt beschlossen wurde, in dem deutlich wurde, wie viel Geld Unterhaching für was ausgibt und dass auch der Lärmschutz berücksichtigt wurde, haben sie nicht mehr mitbekommen. Auch nicht, als Panzer am Ende der Sitzung den Weg aufzeigte, durch einen erneuten Antrag auf einen Bebauungsplan das derzeit zu den Akten gelegte Thema doch wieder zu aktivieren.