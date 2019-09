Die CSU Unterhaching startet mit ihrer Bürgermeisterkandidatin die Aktion "Renate Fichtinger hört zu". An fünf Freitagen um 15 Uhr können die Bürger mit Fichtinger und Gemeinderatskandidaten bei Ortsteilbegehungen ins Gespräch kommen. Los geht es am Freitag, 27. September, im Gebiet St. Alto, der Kriegersiedlung und westlich des Rathauses. Treffpunkt ist an der Kirche St. Alto. Am 4. Oktober führt die Tour durch das alte Dorf Richtung Bahnhof mit Begehung der Anna-Siedlung. Start ist an St. Korbinian. Am 11. Oktober geht es ins Wohngebiet auf der Stumpfwiese, gestartet wird am Edeka-Markt; am 18. Oktober folgt die Grünau, Treffpunkt am Edeka-Markt an der Reichweinstraße, und am 25. Oktober der Fasanenpark mit Treff im Hof des Fez-Einkaufszentrums.