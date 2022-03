Von Iris Hilberth, Unterhaching

Wenn man umzieht, ist das eine gute Gelegenheit, einige Dinge auszusortieren. Muss das mit oder kann das weg, ist die entscheidende Frage, an jedem Stück hängen Erinnerungen. Auch bei Bildern, die nach all der Zeit an der Wand einen schwarzen Rand hinterlassen, gilt es zu überlegen: Will ich dieses Porträt in der neuen Bleibe weiterhin sehen? Täglich Auge in Auge mit dem Vorbild längst vergangener Tage? Wer am Dienstag im Unterhachinger Rathaus den Vorraum betrat, wird über einen Haufen mit alten Plakaten, leeren Kartons, Kabeln und Geschirr gestolpert sein. Klar, die Fraktionen räumen gerade ihre Buden leer, sie bekommen ein neues Zimmer im Kinderhaus am Oberweg. Die Ansammlung an offenbar ausrangiertem Inventar ließ sich unschwer der CSU zuordnen, denn mittendrin lehnte ein Bild von Franz Josef Strauß. Die werden das doch nicht etwa...?

Nein, werden sie nicht. Schließlich weiß jeder in der Partei, dass auch der aktuelle Chef ein großer Strauß-Fan ist. Markus Söder kokettiert gerne damit, dass er in seinem Jugendzimmer ein FJS-Poster hängen hatte, während die Schulkameraden den Bravo-Starschnitt über ihr Bett pinnten. Aufgeschreckt von der Möglichkeit, jemand könnte doch auf die Idee kommen, das Foyer aufzuräumen und Franz Josef Strauß gleich mit fortschaffen, fischte der CSU-Fraktionssprecher Korbinian Rausch in der Sitzungspause das Bild zwischen den Pappkartons heraus, murmelte etwas von "Kultstatus" und nahm den Übervater der CSU mit in den Saal. Fast in Lebensgröße blickte Strauß so aus der ersten Bank für den Rest der Sitzung dem SPD-Bürgermeister entgegen und wurde Zeuge der Neuordnung des Stellplatznachweises am Sportpark und der Einführung eines Förderprogramms für Mehrweggeschirr in der Gastronomie. Wird ihn vielleicht sogar interessiert haben, als Metzgerssohn.

Ob die andere Fraktionen Bilder von Willy Brandt, von Petry Kelly oder Hildegard Hamm-Brücher mit sich herumtragen, damit die gerahmten Idole bis zum Umzug nicht wegkommen, ist nicht bekannt. Die spannendste Frage ist: Welche Vorbilder hängt die Neo-Fraktion eigentlich in ihr Fraktionszimmer? Sie arbeitet noch an einem Arrangement, hört man, es wird wohl eine Kombination aus der Badeente "als Symbol ihres Auftrages der real existierenden Kommunalpolitik" und dem Pumuckl.