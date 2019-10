Bewegung an der frischen Luft, rausgehen, fit werden. Beim TSV Unterhaching trifft sich Übungsleiterin Verena Garsuch jeden Dienstag um

18.30 Uhr mit ihrer Crossfit-Gruppe an der Bayernwerk Sportarena am Utzweg. Von dort aus geht es zu verschiedenen Trainingsorten, zum Beispiel in den Ortspark. Dort werden unterschiedliche

Trainingsreize gesetzt. Unebener Untergrund fördert die Balance und Koordination, auch Hügel oder Treppen werden genutzt. Meistens startet die Gruppe nach dem Mobilisieren der Gelenke mit einem kleinen Spiel, bevor es ans Zirkeltraining geht. Das Angebot richtet sich an Erwachsene, Jugendliche und Senioren. Die Belastung und Intensität wird an die individuellen Möglichkeiten angepasst.