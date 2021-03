Peter Wolf hält seit vier Monaten die Stellung im Holiday Inn. Der Manager sieht in dem Hotel in Unterhaching nach dem Rechten, dreht Wasserhähne auf, sperrt Türen ab - und hat eine Hoffnung.

Von Julius Baumeister

Ich bin mit Aufgaben beschäftigt, von denen ich nie geahnt habe, dass es sie einmal geben wird", sagt Peter Wolf, während er in einem kleinen Badezimmer steht und den Wasserhahn aufdreht. Eigentlich ist Wolf Operations Manager im Holiday-Inn-Hotel in Unterhaching. "Wir in der Hotellerie lassen und gerne hochtrabende Begriffe einfallen", sagt er und lacht. Wolf ist einer von mehreren Managern des Hauses und eigentlich für die Technik sowie die Koordination der Fremdfirmen zuständig. Nun aber läuft er durch dunkle und verlassene Flure, in denen sich links und rechts die Zimmertüren aneinanderreihen.