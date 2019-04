28. April 2019, 22:28 Uhr Unterhaching Choreografien der Heimatsuche

Das Kubiz in Unterhaching ist am Freitag, 3. Mai, Schauplatz eines besonderen Ballettabends: "Auf der Suche nach...Heimat" heißt das Motto. Die Suche nach Heimat ist eine Suche nach Zugehörigkeit, Geborgenheit, Glück und Frieden: "My home is where my heart is". Dies spiegelt sich in den Choreografien von Natalie Bury, Ada Ramzews und Heinz Manniegel zu Musik von Purcell, Beethoven und Klezmermusik wider. Es geht darin unter anderem um das Spiel mit der Sehnsucht nach dem Augenblick Liebe, der alles bedeuten kann, aber auch um die Zerstörung und Auferstehung des Begriff "Vaterlandsliebe" oder die Sehnsucht des Reisenden nach Ankunft. Es tanzt die Benedict Manniegel Dance Company mit Gastsolisten. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es online über www.muenchenticket.de oder www.reservix.de.