Kommentar von Iris Hilberth

Was erwartet man sich eigentlich, wenn man eine Wohnung im Ortszentrum kauft? Im besten Fall belebte Straßen, Plätze mit kleinen Cafés und Restaurants, Möglichkeiten, sich zu treffen. Ja, auch draußen, sogar abends. Unterhachings Rathausplatz sollte ursprünglich gar mal der "Piazza del Campo" in Siena nachempfunden sein. Wer schon mal in der Toskana war, kann sich vorstellen, welch pulsierendes Leben die Architekten der neuen Ortsmitte Unterhachings in den Achtzigerjahren vor Augen hatten. Einige Anwohner offenbar aber nicht.

Dass es mit der Belebung des Zentrums nie so richtig geklappt hat, ist schade, aber in vielen Dörfern mit nachträglich errichteten Ortsmitten nicht anders. Ein Hemmschuh sind in solchen Mischgebieten immer auch die Eigentümer und Mieter der Wohnungen. Nicht alle, aber es gibt immer welche, die sofort mit Klagen drohen, sobald sie vor ihrer Haustür eine Lärmquelle wittern. Sie wünschen sich ein Ortszentrum, das die Leute möglichst selten und tunlichst leise betreten. Am besten gar nicht.

Ein Café als Treffpunkt ist ihnen da natürlich ein Dorn im Auge und sie tun gerade so, als hätten sie die Hoheit über Unterhachings Ortsmittelpunkt. Aber so ist das nicht. Ein belebter Platz tut allen Bürgern in Unterhaching gut. Wer es still haben will, sollte einfach nicht hierher ziehen. Sich hinterher zu beschweren oder gar zu klagen und mit juristischen Spitzfindigkeiten den anderen Geschäft und Leben zu vermiesen, ist egoistisch und boshaft.

Wer aufs Land zieht, muss mit Landluft rechnen, wer neben einem Kindergarten baut, sollte Kindergeschrei abkönnen, wer ein billiges Grundstück neben einem Fluss erwirbt, darf sich über Wasser im Keller nicht wundern. Die Liste lässt sich leicht ergänzen, der Unterhachinger Fall passt wunderbar dazu. Ja, es gibt auch Anwohner, die ein Café vor der Haustür zu schätzen wissen. Die Solidarität mit dem Café Lani ist in der Gemeinde jedenfalls groß. Zum Glück.