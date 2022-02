Weil an den im Zuge des barrierefreien Ausbaus von Bushaltestellen angehobenen Randsteinen Menschen ins Straucheln kommen, hebt der Unterhachinger Gemeinderat Emil Salzeder die Kanten in einer "Guerilla-Aktion" mit roten Streifen optisch hervor.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Nach und nach werden im Landkreis derzeit Bushaltestellen umgebaut, um das Ein- und Aussteigen vor allem für Menschen mit körperlichen Einschränkungen einfacher zu machen. Barrierefreier Ausbau lautet der Auftrag, auch in Unterhaching ist schon an einigen Haltestationen der Gehsteig und Wartebereich so verändert und in der Höhe angepasst worden, dass auf dem Weg in den Bus keine Stufen mehr überwunden werden müssen. Nur ist durch die erhöhten Bordsteine an den Haltestellen jetzt eine gefährliche Stolperfalle entstanden , vor allem wenn gerade mal kein Bus dort steht. Das findet zumindest die Neo-Fraktion im Gemeinderat und glaubt das Problem mit farblicher Markierung zu lösen. Doch so einfach ist das nicht.

Emil Salzeder, einer der beiden Neo-Gemeinderäte, sorgt sich vor allem um die älteren Mitbürger in seiner Nachbarschaft. Die sind an ihn herangetreten, da sie an der bereits umgebauten Haltestelle an der Bussardstraße schon ins Straucheln geraten sind und sagen: Das ist einfach zu hoch und man sieht das zu spät. Auch für Fahrradfahrer kommt das böse Erwachen erst, wenn sie entweder mit dem Reifen dagegen gefahren sind oder sich auf einem krassen Downhill wähnen. Salzeder schlug daher in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vor: "Machen wir die Kanten doch einfach rot. Das sieht auch der Radler, der darauf zufährt."

Der Antrag der Neos war in der Verwaltung zunächst eher auf Unverständnis gestoßen. Die Bauabteilung stellte klar: "Der Umbau der Bushaltestellen wurde von einem externen Planungsbüro nach den Vorgaben des Münchner Verkehrsverbund MVV geplant und entsprechend durch eine Fachfirma umgesetzt." Eine "Verdeutlichung" der Bordsteine durch Signalfarbe sei da nicht vorgesehen. Gut wäre es aber trotzdem, findet Salzeder und hat immerhin in den Freien Wählern sofort Mitstreiter. "Wenn du da runtergehst, landest du im Nirwana", bestätigte Christine Helming. Die Grünen schlug schließlich vor, das Problem mal mit dem Behindertenbeirat zu diskutieren. Das will der Bürgermeister nun tun. Die Radfahrer sollen zudem durch einen Hinweis im Gemeindejournal gewarnt werden.

Salzeder dauert das aber zu lange. Mit rotem Klebeband schuf er in einer "Guerilla-Aktion", wie er sagt, an einer Haltestelle schon mal Fakten, um zu testen, ob das was bringt. Er glaubt, dass er damit auch den Busfahrern etwas Gutes tut, die seinen Beobachtungen zufolge regelmäßig die Reifen an den Bordsteinen ruinieren. Der Fahrer der Linie 220 habe ihm schon einen "Daumen hoch" signalisiert für die Klebestreifen. Auch der 93-jährige Dieter Engelsmann, der selbst schon an dieser Stelle gestolpert war, habe ihm bestätigt: "Das ,Grau in Grau' ist viel zu wenig bei der Höhe, größer als eine Treppenstufe." Die Markierung sei doch das Mindeste, was man tun könne.

Detailansicht öffnen Die Neo-Fraktion wartet jetzt auf Rückmeldungen von Fußgängern und Radfahrern. (Foto: Claus Schunk)

Dass der barrierefreie Ausbau der Haltestellen ein Reifen- oder Felgenkiller wäre oder gar die Stoßstangen der Busse beschädige, kann Josef Ettenhuber, Inhaber des gleichnamigen Busunternehmens, nicht bestätigen. "Das ist gesetzlich vorgeschrieben und die Fahrer kommen damit klar", sagt er. Allerdings verweist er auch auf das sogenannte "Kassler Sonderbord", das möglichst verbaut werden sollte. Es handelt sich dabei um einen abgerundeten Bordstein, der glatt und gekrümmt ist, sodass die Busse in eine Art Fahrrinne geführt werden. In Unterhaching gibt es die allerdings nicht, genauso wenig wie Platten mit Noppen- und Rippenstrukturen für die Orientierung sehbehinderter Fahrgäste.