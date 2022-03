Saatkrähen, abgestellte Anhänger und geklaute Gießkannen sind Dauerthemen in Bürgerversammlungen. Lösungen gibt es auch in Unterhaching keine.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Es gibt Themen, ohne die sind Bürgerversammlungen undenkbar. Wenn ein Bürgermeister sich auf den Weg zum Veranstaltungsort macht, gehen ihm diese Problemstellungen sicher jedes Mal wieder durch den Kopf, weil er fest damit rechnet, dass die Bürger sie wieder ansprechen werden. Und vielleicht wird ihm schon vor der ersten Wortmeldung heiß und kalt, weil ihm bewusst ist: Manches kann er als Bürgermeister einfach nicht lösen. So erging es vor wenigen Tagen zum wiederholten Mal auch Wolfgang Panzer (SPD), Rathauschef in Unterhaching. Saatkrähen, abgestellte Anhänger, umgefahrene Poller, Laubbläser und geklaute Gießkannen sind seine Dauerbrenner.

Schon als beim Tagesordnungspunkt "Bürgeranfragen" die Worte "Parken" und "Wohnmobile" fielen, konnte man vorne auf dem Podium im Kultur- und Bildungszentrum einen Bürgermeister beobachten, der nach seinem Vortrag über Bebauungspläne, Gemeindefinanzen und Jugendarbeit, über Klimaschutz und Förderprogramm etwas in sich zusammensackte und leicht verzweifelt den Kopf auf die Hand stützte. Im Prinzip weiß er ja, dass riesige Wohnwagen am Straßenrand und allerlei Anhänger auf Parkplätzen in Wohngebieten die Leute viel mehr interessieren als die Erweiterung der Grund- und Mittelschule oder der voraussichtliche Kreditbedarf der Gemeinde in den kommenden Jahren. Vor allem ist Panzer bewusst, dass er diese Probleme seit Jahren mit sich rumschleppt und auch diesmal wenig Hoffnung auf Veränderung machen kann.

Auf die Frage eines Anwohners "Wie bekommt man Fahrzeuge weg, die dort nicht hingehören?", konnte Panzer nur beschwichtigen. Die Gemeinde kämpfe, betonte er. "Aber wegen der Rechtslage sind unsere Möglichkeiten begrenzt." Er habe das Ministerium schon um Hilfe gebeten, sich mit den anderen Bürgermeistern aus dem Landkreis zusammengesetzt, die das gleiche Problem in ihren Gemeinden haben. Genutzt hat alles bislang nichts. In den Rathäusern ist man bei dieser Thematik ratlos. Panzer sagt, Schilder mit der Aufschrift "Nur PKW" haben ebenso wie versetzte Parkverbote nichts gebracht. An der Albert-Schweizer-Straße, die seit einigen Jahren von einer Ortsausgangsstraße zur beliebtesten Abstellfläche in der ganzen Ortschaft mutiert ist, hat die Gemeinde nach einer solchen Maßnahme feststellen müssen: "Wir vertreiben diese Parker nur in Wohngebiete."

Krähen-Nester werden gezählt und kartiert

Ähnlich ist es mit den Krähen. Die will auch niemand vor seinem Haus haben, weil sie laut sind. Und weil sie Schmutz machen. Aber Saatkrähen sind geschützte Tiere. Man kann sie allerhöchstens vergrämen. "Bei einer solchen Plage kann man doch aber nicht tatenlos zusehen, wie es immer lauter wird und bevölkerter von den Tieren!", fand ein Bürger. Auch da konnte der Bürgermeister nicht wirklich helfen. "Die Gemeinde Unterhaching zählt und kartiert die Nester jedes Jahr und kann so den Erfolg oder Misserfolg der Maßnahme erkennen. Meist ist es aber nur eine Verlagerung der Probleme, da die Vögel in unmittelbarer Nähe wieder einen Brutplatz suchen und sich dabei auch Splittergruppen bilden", erläutere Panzer die Lage. Auf dem Friedhof würden keine Maßnahmen mehr durchgeführt. "Hier können Hilfen in Anspruch genommen werden, um die Gräber zu säubern oder die Hinterlassenschaften der Krähen zu beseitigen", bot er an. Vielleicht ein Trost: "Im Juni endet die Brutzeit und es sollte dann wieder etwas ruhiger in Unterhaching werden."

Auf dem Friedhof gibt es noch ein anderes Problem. Der Leiter der örtlichen Polizeiinspektion, Siegfried Graf, hatte in der Bürgerversammlung den Unterhachingern zwar attestiert, dass es sich im Hachinger Tal sicherer leben lässt als anderswo und auch die Diebstähle zurückgehen. Für die Gießkannen auf dem Friedhof trifft das aber nicht zu. Die sind ständig weg. Auch die Umstellung von Plastik- auf Metallkannen hat nichts daran geändert. "Wir könnten schon fast in die Gießkannenproduktion einsteigen", stellte Bürgermeister Panzer fest. Das gleiche gilt für Poller, die eigentlich nur die Feuerwehr an Gehwegen herausnehmen darf. Diese Pfosten verschwinden immer wieder oder werden umgefahren. Noch keine Bürgermeisterdienstbesprechung hat dieses Problem je lösen können.