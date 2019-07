31. Juli 2019, 21:58 Uhr Unterhaching Bürgermeisterkandidatin führt CSU-Liste an

CSU-Bürgermeisterkandidatin Renate Fichtinger führt auch die Liste der Partei für die Gemeinderatswahl in Unterhaching an. Die Christsozialen verständigten sich bei ihrer Ortshauptversammlung auf eine Reihung, die Fichtinger als "überzeugendes Angebot für die nächsten sechs Jahre" bezeichnete. Nicht mehr dabei ist der mittlerweile 80 Jahre alte langjährige Zweite Bürgermeister Alfons Hofstetter. Auch die bisherigen Gemeinderäte Julia Mittermeier und Christian Dollinger kandidieren nicht mehr. Dafür steht die stellvertretenden Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft, Josefina Koester, weit oben auf der Liste. Auch Catia Hilgart, die sich seit einigen Jahren für einen Lärmschutz an der Giesinger Autobahn engagiert, kandidiert für die CSU, allerdings nur auf Platz 17. Im aktuellen Gemeinderat hat die CSU-Fraktion elf Sitze.

Die CSU-Liste: 1. Renate Fichtinger, 2. Stefan Zöllinger, 3. Josefina Koester, 4. Korbinian Rausch, 5. Michael Stiller, 6. Franz Felzmann, 7. Anton Schrobenhauser, 8. Stefan Drozkowski, 9. Richard Raiser, 10. Georg Gusbeth, 11. Matthias Schmid, 12. Julia Probst, 13. Michael Durach, 14. Lorenz Kroll, 15. Brigitte Hochholzer-Ulrich, 16. Klaus Weidlich, 17. Catia Hilgart, 18. Markus Probst, 19. Heike Schwarz, 20. Kurt Heininger, 21. Michaela Aschberger-Hedel, 22. Sebastian Geigenberger, 23. Steffen Haag, 24. Benedikt Weidmann, 25. Michael Seidling, 26. Maria Primessnig, 27. Silvia Rettenweber, 28. Alexander Mager, 29. Alexander Spahr, 30. Elisabeth Deindörfer; Ersatzkandidaten: Volker Sterker, Max Schmalz, Hermann Schmid.