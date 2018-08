9. August 2018, 21:50 Uhr Unterhaching Bürgermeister darf Vordach vergrößern

Der Unterhachinger Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) kann die Handwerker rufen: In seiner Sitzung am Mittwoch hat der Ferienausschuss einstimmig entschieden, dass Panzer das Vordach im Eingangsbereich seines Privathauses an der Albert-Schweitzer-Straße erweitern darf - von 6,5 auf 11,5 Quadratmeter. Dass er dafür eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes erhalten hat, ist dabei laut Bauamt keine Extrawurst für den Bürgermeister. "Seine Nachbarn haben unterschrieben", sagte Christian Franke, Leiter der Planungsabteilung. Und auch die Verwaltung sehe kein Problem, sei das vergrößerte Vordach doch städtebaulich nicht zu beanstanden. Dennoch erinnerte Georg Thurnes (CSU) daran, dass ihm selbst vor Jahren eine Vordacherweiterung an derselben Straße strikt verwehrt worden sei. Inzwischen zeigt man sich im Gemeinderat in dieser Hinsicht aber offensichtlich kulanter. Und wer Ähnliches plant an der Albert-Schweitzer-Straße, kann sich jetzt auf den Bürgermeister berufen.