Eine 66-Jährige hat am Dienstagnachmittag beim Kochen die Küche einer Unterhachinger Praxis in Brand gesetzt. Nach Angaben der Polizei fing gegen 14.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zunächst die Dunstabzugshaube Feuer. Die Frau bemerkte das und versuchte zunächst, die Flammen selbst zu bekämpfen. Als dies nicht gelang, rief sie doch Hilfe. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Die 66-Jährige wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. In der Küche der Praxis an der Truderinger Straße entstand durch das Feuer und den Rauch ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden durch das für Branddelikte zuständige Kommissariat 13 geführt und dauern an.