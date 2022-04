Bei einem Brand auf einer Terrasse ist am Mittwochvormittag in Unterhaching ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden. Gegen 6.10 Uhr alarmierte eine 52-Jährige die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle und berichtete, dass es an einem Wohnhaus brennen würde. Daraufhin rückten sofort Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei aus. Nach ihrem Eintreffen am Einsatzort stellten sie fest, dass die Gartenmöbel des Anwesens und der Grill in Flammen standen. Die Hauseigentümer hatten zuvor versucht, die Flammen selbst zu löschen, dies blieb allerdings erfolglos. Der Feuerwehr gelang es schließlich, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Es entstanden Schäden nicht nur an den Gartenmöbeln, sondern auch an der Hausfassade - und auch die Hausfenster wurden teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Brandursache ermittelt nun das Kommissariat 13 im Münchner Polizeipräsidium.