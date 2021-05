Der letzte Film des 2020 verstorbenen Regisseurs Josef Vilsmaier "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" ist vor wenigen Tagen auf Amazon Prime veröffentlich worden - zuvor waren Versuche, ihn in die Kinos zu bringen, pandemiebedingt gescheitert. Wer Michael "Bully" Herbig als bayerische Personifikation des Tods auf großer Leinwand erleben will, kann dies freilich am Donnerstag, 27. Mai, im Pop-up-Autokino am Unterhachinger Sportpark machen. In der "Geschichte vom Brandner Kaspar", die Vilsmaier 2008 gedreht hat, lässt sich Herbig - der auch im aktuellen Sequel den Boandlkramer verkörpert - vom Brandner Kaspar (Franz Xaver Kroetz) übers Ohr hauen. Darüber hinaus präsentiert das Kulturamt Unterhaching, das 2020 erstmals an einem Wochenende ein Autokino an gleicher Stelle organisierte, am Freitag, 28. Mai, den Film "Gott, du kannst ein Arsch sein" - eine Tragikomödie mit Heike Makatsch, Til Schweiger und Sinje Irslinger. Am Samstag, 29. Mai, folgt die vom Berliner Nachtleben inspirierte Komödie "Nightlife" mit Elyas M'Barek, Palina Rojinski und Frederick Lau. Beide Filme sind aus dem Jahr 2020.

"Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr hoffen wir auch in der Neuauflage des Pop-up-Autokinos am Sportpark auf zahlreiche Besucher und versprechen großes Kinovergnügen", so Marion Brück vom Kulturamt. Beginn ist jeweils um 21.15 Uhr, Einlass eine Stunde vorher, die Zufahrt erfolgt über die Biberger Straße. Tickets gibt es über www.kubiz-tickets.reservix.de. Auf dem Gelände gilt Abstands- und FFP2-Maskenpflicht außerhalb der Autos, die nur für den Besuch der Toiletten und des Kiosks verlassen werden dürfen. Die Fahrzeuge werden in einem Abstand von zwei Metern platziert. Weitere Details unter www.kubiz-kulturamt.unterhaching.de oder 089/66 555 316.