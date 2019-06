2. Juni 2019, 21:48 Uhr Unterhaching "Bitterer Kakao"

Nachdem der erste Teil des Dokumentarfilms "Bitterer Kakao - Schmutzige Schokolade" auf großes Interesse stieß, zeigt der "Unterhachinger Treffpunkt" am Montag, 3. Juni, von 18 Uhr an den zweiten Teil. Darin erkundet der Däne Miki Mistrati, ob sich die Situation der Plantagenarbeiter an der Elfenbeinküste seit seiner ersten Recherche geändert hat.