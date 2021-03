Der Unterhachinger Bauausschuss hat den Weg für einen Hofladen mit Bistro und Café im Fasanen-Einkaufszentrum (FEZ) frei gemacht. Am Dienstagabend hat das Gremium einstimmig einer Nutzungsänderung zugestimmt, nach der die Betreiber ihr Konzept in den Räumen der ehemaligen Schlecker-Filiale verwirklichen können. Dort soll auch eine Außengastronomie mit 29 Sitzplätzen entstehen, die bis 22 Uhr geöffnet haben darf. "An unserem Willen, etwas zu tun, scheitert es nicht", sagte Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) in der Sitzung .