Vor der Kulisse des Wettersteingebirges und der Hohen Munde tragen am 1. Mai 2000 die Birker Burschen auf der Zugspitze in fast 3000 Metern Höhe den Maibaum zu seinem Platz.

Wer wissen möchte, wie man eigentlich Bursche wird, kann in diesen Tagen am Glonner Feld in Unterhaching vorbeischauen. Dort wird in der Hitze gehämmert, geschraubt, geschleppt. Es ist harte Arbeit, so ein Festzelt aufzubauen. Für die Birker Burschen gemeinsame Arbeit. Anstrengend und doch ganz im Sinne des Vereins, denn sie schweißt zusammen, fördert den Zusammenhalt. Und wer eine Mitgliedschaft anstrebt, sollte zunächst bei drei solchen Einsätzen dabei gewesen sein. "Bei uns muss man keine Mutproben machen, sondern anpacken können ", sagt der Vorsitzende Franz Maier junior.

Bis Donnerstagabend muss das Zelt stehen, dann beginnt das Programm zum viertägigen Jubiläumsfest. 130 Jahre gibt es die Birker Burschen in diesem Jahr, die letzte große Sause fand zum Hundertjährigen im Jahr 1992 statt. Damals mit Bungee-Jumping, diesmal mit Kabarett, Bands, Jahrmarkt und Festzug. "Bis auf das Essen stemmen wir alles selbst, wir haben uns schon ganz schön was vorgenommen", sagt Maier. Dabei haben sie vor einem Monat gerade erst die Sonnwendfeier hinter sich gebracht. Bewusst habe man aber beides nicht zusammenlegen wollen, wie ihre Vorgänger das zum hundertsten Geburtstag getan haben. Von den Altburschen wissen sie: Das war keine wirklich gute Idee, denn der Funkenflug hat das Zelt ruiniert.

Gemeinsam anpacken: Birker Burschen helfen beim Aufbau des Festzelts zum 130-jährigen Bestehen des Vereins.

Altbursche wird man, wenn man heiratet, so war das schon immer. Inzwischen aber auch, wenn man 20 Jahre im Verein ist oder wenn man das 40. Lebensjahr überschritten hat. Unverändert ist geblieben, dass man beim Eintritt mindestens 16 Jahre alt und unverheiratet sein muss. So haben es damals im Jahr 1892 die ersten Burschen festgelegt. Initiator der Gründung soll Franz Beiser vom Mairhof gewesen sein, schreibt Rudolf Felzman im Unterhachinger "Heimatbuch". Über die Namensgebung allerdings gibt es verschiedene Überlieferungen. So könnte es sein, dass das frische Birkengrün als wesensverwandt mit dem Verein angesehen wurde. Wahrscheinlicher aber scheint die Version, die die heutigen Birker Burschen als Ursprung ihres Namens sehen: Bei einer Wirtshausschlägerei sollen die Unterhachinger sich mit Birkenprügeln zur Wehr gesetzt haben.

Die Birker Burschen im Gründungsjahr 1892.

Schon damals ging es um Brauchtumspflege, um die Jahrhundertwende etwa organisierten die Burschen Tanzveranstaltungen wie den Zipfelhaubenball, den Maiball und den Keferloherball. Die gibt es heutzutage nicht mehr. Aber die Sonnwendfeier und das Maibaumaufstellen sind weiterhin fixe Termine im Kalender der Unterhachinger Feste - wenn nicht wie in den vergangenen beiden Jahren wegen einer Pandemie alles ausfällt. Das große Sonnwendfeuer brannte heuer wieder, die Feier auf der Glonner Wiese war besser besucht denn je. "Die Leute waren so froh, dass es endlich wieder stattfinden konnte", sagt Niklas Braun, der 1. Schriftführer.

Die Birker Burschen und die Madln, die bei Veranstaltungen stets mithelfen, bei der Sonnwendfeier.

Der bereits geschlagene Maibaum allerdings musste im Wald liegen bleiben. Die Infektionszahlen waren den Birker Burschen im Frühjahr noch zu hoch, sodass sie das Fest auf das kommende Jahr verschoben haben. Der Baum steht übrigens nicht schon immer vor dem Gasthaus Kammerloher, einst hatte er seinen Platz am Dorfbrunnen. Auch die Maibaumwache fand noch nicht immer auf der Glonnerwiese statt, wo die Burschen seit 2013 ihre Hütte stehen haben. Denn ihre einstige Bleibe zum Bewachen des geschälten, gehobelten und schließlich weiß-blau gestrichenen Baumstamms, der Glonnerhof, war abgerissen worden.

Die Birker Burschen haben in ihrer Vereinsgeschichte allerdings nicht nur Maibäume in ihrer eigenen Ortschaft aufgestellt, sondern auch in Unterhachings polnischer Partnergemeinde Zywiec und sogar auf der Zugspitze. Ein Radiosender hatte im Jahr 2000 Burschenvereine dazu aufgerufen und die Unterhachinger haben den Zuschlag bekommen. Aber wie bekommt man so ein Trumm auf knapp 3000 Meter Höhe, wenn nicht mit dem Hubschrauber? "Unsere Burschen haben den Stamm außen an die Zugspitzbahn gebunden und so nach oben gebracht", weiß Vorsitzender Maier. Vier Jahre später wurde der Nachfolgebaum übrigens von der Zugspitze geklaut. Allerdings mit den Helikopter.

Aufstellen des Maibaums im Jahr 2016.

Der Unterhachinger Baum hingegen wurde nie gestohlen. Einmal, in den Neunzigerjahren, soll es ganz knapp gewesen sein. Der Baum war schon aufgeladen, als die Bäuerin vom Glonnerhof die Diebe bemerkte, schnell die Hand auf dem Stamm legte und die erlösenden Worte sprach: "Der Baum bleibt da." Den Birker Buschen hingegen gelang mehrfach so ein Coup: 1966 und 1969 bei den Lindenburschen in Neubiberg und 1968 in Lanzenhaar. Den cleversten Beutezug machten sie aber am 8. Mai 2019. Da schafften sie es gemeinsam mit den Kollegen aus Ottobrunn den neuen Maibaum der Bundeswehruniversität in Neubiberg vom streng gesicherten Gelände zu tragen. "Wir hatten einen guten Kontakt und sie haben sich selbst ein Bein gestellt", sagt Maier und freut sich heute noch über dieses gelungene Meisterstück des Maibaumklaus.

Die Bundeswehrsoldaten nämlich hatten die Birker Burschen angefragt, ob sie ihnen Geräte zum Aufstellen ausleihen könnten. Die sahen sich die Sache erst einmal vor Ort fachmännisch an und freuten sich dann diebisch darüber, dass da noch ein Baum zum Klauen rumlag. So weihten sie den Diensthabenden an der Pforte ein und nachts um 3 Uhr schlichen 70 Burschen auf das Areal, um das tonnenschwere Trumm zu schultern. Gemeinsam und mucksmäuschenstill. "Man muss sich aufeinander verlassen können", sagt Vorstand Maier.

