22. Januar 2019, 21:41 Uhr Unterhaching Bilder von Henri Lallemand

Der Künstler Henri Lallemand ist regelmäßig mit seinen Werken in den Häusern der Barmherzigen Schwestern präsent. Von sofort an bis Ende März sind seine Bilder im Alten- und Pflegeheim St. Katharina Labouré in Unterhaching (Biberger Straße 8) zu sehen. Lallemand wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im Donautal als Sohn einer französischen Mutter und eines bayerischen Vaters geboren. Die Tatsache, dass er schon als Kind einen Malwettbewerb aller Münchner Grundschüler gewann, musste zwangsläufig in ein Kunststudium an der LMU München münden. Bald folgten Ausstellungen in Bayern, Österreich, der Schweiz und Italien. Seit 2011 wohnt Lallemand wieder in Deutschland und stellt seine Werke in München und Umgebung aus. Kunstinteressierte können die Ausstellung tagsüber von 9 bis 18 Uhr jederzeit besichtigen.